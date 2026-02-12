APE VERMIN: Spätes Video

Die nächste Band, die aus einem nicht mehr ganz frischen Album ein weiteres Video herauspresst, ist die Sludge-Metal-Gruppe APE VERMIN aus den USA. Kürzlich ging der Clip zu 'Awakened' vom Album "Andromedas Colossus" von 2024 online.







https://www.youtube.com/watch?v=TFKiEXOC0qI

