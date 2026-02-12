APE VERMIN: Spätes Video
12.02.2026 | 23:15
Die nächste Band, die aus einem nicht mehr ganz frischen Album ein weiteres Video herauspresst, ist die Sludge-Metal-Gruppe APE VERMIN aus den USA. Kürzlich ging der Clip zu 'Awakened' vom Album "Andromedas Colossus" von 2024 online.
https://www.youtube.com/watch?v=TFKiEXOC0qI
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- ape vermin andromedas colossus awakened
