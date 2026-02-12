EVERGREY kündigt neues Album "Architects Of A New Weave" an!
12.02.2026 | 19:50
Am 05.06.2026 werden die Schweden EVERGREY das neue, 15. Album "Architects Of A New Weave" via Napalm Records veröffentlichen.
Einen neuen Vorab-Track gibt es noch nicht, aber die Trackliste:
01. Welcome To The Pattern
02. The Shadow Self
03. Architects Of The New Weave
04. The World Is On Fire
05. Heaven
06. The Script
07. Leaving The Emptiness
08. Longing
09. A Burning Flame
10. Call Off Your Lions
11. Chains Of Shame
12. The Prophecy
