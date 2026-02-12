KLAW stellt einen Song der kommenden EP vor
Die neue EP "KLAWstrophy the B-sides of Gods and Creators" der Thrasher KLAW erscheint am 20.03.2026 über EL PUERTO RECORDS. Heute präsentiert die Band die Single 'Dead Eyes'.
Gitarrist Pat Müller dazu: 'Dead Eyes' ist ein Song über Demenz eine Erkrankung, die mir als Person große Angst macht. Den schleichenden Verlust von allem, was einen Menschen zu dem macht, was er ist, und die ihm alles nimmt, wofür er sein ganzes Leben gearbeitet hat. Besonders die Phase, in der die betroffene Person die Veränderung noch bewusst wahrnimmt und weiß, dass sie unumkehrbar ist, ist für mich zutiefst beängstigend." Zum Song an sich: "Wir wollten mit 'Dead Eyes' einen Song schaffen, der die Grenzen des Thrash Metal für uns erweitert, ohne dabei unsere musikalischen Wurzeln zu verlassen."
EP Tracklist:
1.Dead Eyes
2.Klawstrophy
3.Mountain Of Origin
4.Blasphemous
Line-up:
Pat Müller - Guitars, Backgrounds Vocals
Chasper Wanner - Guitars
Jonas Friedli - Vocals
Reto Bachmann - Drums
Dani Bürkli - Bass, Backgrounds Vocals
KLAW live:
06/03/26 Balingen at Sonnenkeller
07/03/26 Auggen at Raumstation Sternen
21/03/26 Lenzburg at Met-Bar
11/04/26 Muri at Gator
17/04/26 Schaffhausen at Metal Night/Klub 8
01/05/26 Luzern at Sedel
16/05/26 Siebnen at District 28
17/07/26 St. Silvester at Sensler Chapter
12/12/26 Lörrach at SAK
