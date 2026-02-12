KLAW stellt einen Song der kommenden EP vor

Die neue EP "KLAWstrophy the B-sides of Gods and Creators" der Thrasher KLAW erscheint am 20.03.2026 über EL PUERTO RECORDS. Heute präsentiert die Band die Single 'Dead Eyes'.

Gitarrist Pat Müller dazu: 'Dead Eyes' ist ein Song über Demenz  eine Erkrankung, die mir als Person große Angst macht. Den schleichenden Verlust von allem, was einen Menschen zu dem macht, was er ist, und die ihm alles nimmt, wofür er sein ganzes Leben gearbeitet hat. Besonders die Phase, in der die betroffene Person die Veränderung noch bewusst wahrnimmt und weiß, dass sie unumkehrbar ist, ist für mich zutiefst beängstigend." Zum Song an sich: "Wir wollten mit 'Dead Eyes' einen Song schaffen, der die Grenzen des Thrash Metal für uns erweitert, ohne dabei unsere musikalischen Wurzeln zu verlassen."



EP Tracklist:

1.Dead Eyes

2.Klawstrophy

3.Mountain Of Origin

4.Blasphemous



Line-up:

Pat Müller - Guitars, Backgrounds Vocals

Chasper Wanner - Guitars

Jonas Friedli - Vocals

Reto Bachmann - Drums

Dani Bürkli - Bass, Backgrounds Vocals

KLAW live:

06/03/26 Balingen at Sonnenkeller

07/03/26 Auggen at Raumstation Sternen

21/03/26 Lenzburg at Met-Bar

11/04/26 Muri at Gator

17/04/26 Schaffhausen at Metal Night/Klub 8

01/05/26 Luzern at Sedel

16/05/26 Siebnen at District 28

17/07/26 St. Silvester at Sensler Chapter

12/12/26 Lörrach at SAK