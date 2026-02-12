NEVERMORE meldet sich zurück

NEVERMORE ist wieder da. Die Band hat einen Vertrag bei Reigning Phoenix Music unterzeichnet. Dazu wird die neue Besetzung vorgestellt: Jack Cattoi (Gitarre), Semir Özerkan (Bass) sowie Sänger Berzan Önen ergänzen fortan das Line-up. Der erste Live-Auftritt der neuen Formation wird übrigens am 1. April 2026 in Istanbul (Türkei) stattfinden.



Zu diesem neuen Kapitel erklären Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams: Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass NEVERMORE nun offiziell bei Reigning Phoenix Music unter Vertrag stehen! Schon vom ersten Moment an war klar, dass sie der perfekte Partner für die neue NEVERMORE-Ära sind. Ihre Leidenschaft für Metal und die enorme Branchenerfahrung ihres Teams haben uns die Entscheidung leicht gemacht. Wir können es kaum erwarten, am 1. April in Istanbul endlich wieder vor unseren Fans auf der Bühne zu stehen - und wir sind genauso gespannt darauf, das neue NEVERMORE-Album fertigzustellen.

Unter der Regie von Ola Englund hat die Band zudem eine Dokumentation produziert, die ihre Proben in den Swans Neck Soundworks in Väderstad (Schweden) im Januar diesen Jahres zeigt. Darüber hinaus sprechen Jeff Loomis und Van Williams über ihre Entscheidung, NEVERMORE zurückzubringen, die neuen Mitglieder und persönliche Einblicke in den Auswahlprozess ebenjener. Außerdem verraten sie erste Details zu geplanten Festivalauftritten 2026 sowie den weiteren Zukunftsplänen der Band.

Photo credit:: Ola Englund