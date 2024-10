VALDAUDR: Neues Album kommt am 6. Dezember!

Fast vier Jahre nach ihrem vielbeachteten Debut Album "Drapsdalen" kündigen die norwegischen Black Metaller von VALDAUDR ihr neues Album "Du Skal Frykte" an. Die Veröffentlichung wird am "Nikolausi", also am 6. Dezember 2024 erfolgen.

Auf eine erste Singleauskopplung dürft ihr euch am 17. Oktober freuen.

Tracklist vn "Du Skal Frykte":





1. ...Og Jages Bort Fra Verden

2. Den Moerke Tronen

3. Herren Hoester Liv

4. Straffen For Dem Som Lokker Til Frafall

5. De Som Fortaeres Av Lengsel

6. Tilgi Dem Ikke

7. Hans Klamme Haand Glipper Taket

