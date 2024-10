RAGE: Peavy veröffentlicht Biografie

40 Jahre Rage und 60 Jahre Peter „Peavy“ Wagner – das sind 100 Jahre voller verrückter Geschichten, unvergesslicher Momente und spektakulärer Musik. In seiner offiziellen Biografie „Soundchaser – Lebenslänglich Heavy Metal. Mein Leben mit Rage“ gibt Peavy zum ersten Mal einen einzigartigen Einblick in sein Leben und seine Karriere. Gemeinsam mit Popkulturjournalist Timon Menge erzählt der charismatische Rage-Sänger und -Bassist auf satten 400 Seiten, wie er sich aus dem Ruhrgebiet aufmachte, um die ganze Metal-Welt zu erobern – und was er auf diesem Weg alles erlebt hat.



In seinem Buch erzählt Peavy zum Beispiel davon, wie es sich anfühlt, ins Fadenkreuz bewaffneter Polizisten in Argentinien zu geraten. Er reist in seine Kindheit in Herne zurück, berichtet von der schlechten Luft im Ruhrgebiet der Sechziger, seiner Familie und den ersten musikalischen Erlebnissen mit seiner Jugendband Dark Lights. Im Kapitel „Der Knochenmacher“ gibt der Rage-Sänger einen Einblick in seine Passion für die Knochenpräparation. Er nimmt seine Leser mit auf die erste Rage-Tour mit Kreator und Destruction — und beleuchtet die unterschiedlichen Epochen von Rage.

„Soundchaser“ ist mehr als nur ein Buch über eine Band oder einen Sänger. Es ist die Geschichte eines Mannes aus dem Ruhrgebiet, der sein großes Ziel verfolgt, Musiker zu sein – mit Leidenschaft und Erfolg. Es geht um Ruhm und tiefe Abstürze, um schwierige Herausforderungen und endlos viele Glücksmomente. Vom ersten Avenger-Album „Prayers Of Steel“ (1985) bis „Afterlifelines“ (2024): Peavy erzählt die ganze Geschichte, begleitet von unzähligen Fotos aus seinem Privatarchiv. „Soundchaser“ ist eine Lesereise, die nicht nur Metal-Fans begeistert und alle Rage-Fans überrascht.

Die offizielle Biografie erscheint am 6. Dezember 2024 und ist bereits jetzt vorbestellbar:

https://store.spv.de/collections/rage