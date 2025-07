VAEGON mit zweiter EP

Aus den frostigen Weiten Kanadas meldet sich bald frischer, technischer Death Metal. VAEGON, die aus Edmonton stammende Formation, steht mit neuem Material in den Startlöchern. Am 30. Juli 2025 erscheint die zweite EP der Band mit dem vielversprechenden Titel "Ciphers from the Void".Nach der Debüt-Kurzrille "The Particle Eclipse" (2023) holt die Band somit zum zweiten Schlag aus.





"Ciphers from the Void" Trackliste:





01-Echoes Of Silence

02-Humanity's Final Stand

03-Voidal Escapism

04-Malformed In Machination

05-Twilight God

Quelle: VAEGON Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: vaegon ciphers from the void