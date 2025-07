PATTERNS OF DECAY kündigt neue EP

Die US-amerikanische Extreme-Metal-Formation PATTERNS OF DECAY meldet sich mit frischem Material zurück. Die kommende EP trägt den Titel "Departure" und soll am 22. August 2025 via Eigenvertrieb erscheinen.



Mit dem neuen Release knüpft die Band musikalisch und thematisch an ihr selbstbetiteltes Album „Patterns of Decay“ aus dem Jahr 2022 an.





"Departure" Trackliste:





01-Self-Inflicted Friendly Fire

02-The Blessed Defilement

03-Lunar Alchemist

Quelle: PATTERNS OF DECAY Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: patterns of decay departure