Seid ihr mit INFEST?

Am 26. September veröffentlicht die serbische Death/Thrash-Kombo INFEST ihre neue Platte "Ambassadors Of Aggression" über Violent Creek Records.

Einen zweiten Appetizer stellt die Band mit 'Are You With Me?' zur Verfügung.

Are You With Me?

https://www.youtube.com/watch?v=1O_ns8B6jxk

"Ambassadors Of Aggression" Album Tracklist:

1. The Arsonist

2. Man-God

3. Songs Of Violence

4. Ambassadors Of Aggression

5. Seeds Of Corruption

6. Are You With Me?

7. Screaming Your Name

8. Bolje Da Umrem

9. Winds Of Despair

10. Shoot To Kill

11. Requiem For The Balkans

Line-up:

Zoran "Vandal" Sokolovic (Git. & Voc.)

Rodoljub "Storm" Raickovic (Bass)

Zoran "Zombie Dragojevic" (Drums)