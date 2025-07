Neuer Track von BLIZZEN

Die Heavy/Speed Metal-Band BLIZZEN aus dem hessischen Giessen veröffentlicht nach fünf Jahren am 21. November via Diabolic Might Records ihr drittes Langeisen, welches auf den Titel "Metalectric" hört.

Aus diesem Werk stellen die Jungs nun den Song 'Into The Abyss' inkl. Video vor.

Into The Abyss

https://www.youtube.com/watch?v=yG0B2zzfBf0