ICE NINE KILLS und das große Unbekannte

Mit dem von "Matrix" inspirierten Musikvideo 'The Great Unknown' nimmt ICE NINE KILLS die Fans mit auf eine spannende Reise ins "Große Unbekannte".



ier ein offizielles Statement von Charnas:

" 'The Great Unknown' optimiert Aggression und Melodie in einem Format, mit dem sich unsere Kernnutzergruppe regelmäßig beschäftigt. Diese Audiodatei stellt ein Protokoll zur Erweiterung des Genres dar, das auf Action- und Science-Fiction-Vertikalen abzielt, die sich durch plattformübergreifende Stimmungsanalysen als wirksam erwiesen haben. 'The Great Unknown' ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in die aktuellen Simulationsbedingungen einfügt, da die kategorischen Grenzen zwischen Fakt und Fiktion, organisch und synthetisch, weiterhin einer beschleunigten Erosion unterliegen."



'The Great Unknown' markiert zudem den Einzug von Joel David Moore (GRANDMA'S BOY, DODGEBALL, AVATAR) in das INKverse. Im offiziellen Musikvideo gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Terry Kiser (Weekend at Bernie's, Freitag, der 13. Teil VII) und Bill Moseley (The Devil's Rejects, Texas Chainsaw Massacre 2).



Begleitend zur Veröffentlichung erscheint außerdem die neueste Ausgabe der limitierten Merchandise-Reihe "Nightmare On The Ninth", die ab sofort HIER erhältlich ist.



The Great Unknown







https://www.youtube.com/watch?v=QQXvdAHLeMU



