VADER auf Tour im April

Man kann nun nicht behaupten, dass die polnischen Death Thrasher VADER besonders tourmüde seien. Denn zusammen mit RISE OF CRONOS aus Hamburg und der französischen Black/Death Metal-Band SKAPHOS geht man wieder auf Tour, dieses Mal unter dem Motto "March Of The Unbending – Europe 2025".

Hier die Termine:

12.04.2025 CH Luzern / Metal Storm Over Luzern – Chapter II (nur VADER)

13.04.2025 ITA Turin / Audiodrome

15.04.2025 DE Weinheim / Cafe Central

16.04.2025 DE Bremen / Tivoli

17.04.2025 DE Trier / Forum

18.04.2025 HOL Leiden / Nobel

19.04.2025 FR Saint Omer / Brutal Swamp*

20.04.2025 UK Birmingham / The Asylum

22.04.2025 SCO Glasgow / Slay

23.04.2025 IRE Dublin / Opium

24.04.2025 UK Manchester / Club Academy

25.04.2025 UK London / Underworld

26.04.2025 DE Bochum / Ruhrcongress

27.04.2025 DE Erfurt / Club From Hell