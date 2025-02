Neues Album von MACHINE HEAD angekündigt!

Am 25. April 2025 erscheint über Nuclear Blast mit "UNATØNED" das elfte Album der Bay Area-Ikonen MACHINE HEAD.

Anlässlich der Ankündigung enthüllt die Band die erste Single 'UNBØUND'.

UNATØNED Trackliste:



01. LANDSCAPE ØF THØRNS

02. ATØMIC REVELATIØNS

03. UNBØUND

04. ØUTSIDER

05. NØT LØNG FØR THIS WØRLD

06. THESE SCARS WØN'T DEFINE US

07. DUSTMAKER

08. BØNESCRAPER

09. ADDICTED TØ PAIN

10. BLEEDING ME DRY

11. SHARDS ØF SHATTERED DREAMS

12. SCØRN

Unbøund

https://www.youtube.com/watch?v=cN-SYcZ87bs