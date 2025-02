MAIDAVALE - Vier Super-Schwedinnen in Kürze live

Support the underground! Wer das gerne macht und dazu noch nach Spannendem Neuen ausserhalb des metallischen Tellerrandes sucht, sollte auf jeden Fall eines der kommenden MAIDAVALE-Konzerte besuchen. Die vier Schwedinnen haben schon ein paarmal gezeigt, wie fluffiger Psychedelic Rock live höchst spannend dargeboten wird, hier kann man voll in der Musik versinken. Und ein neues Album haben sie auch noch im Gepäck, das Review zu "Sundog" (Teaser s.u.) gibt es hier in Kürze.



Hier die Daten im deutschsprachigen Raum:

21.02.2025 München, Import/Export

22.02.2025 Innsbruck (Österreich), P.M.K.

06.03.2025 Stuttgart, Kulturbetrieb Wagenhallen

07.03.2025 Seewen (Schweiz), Gaswerk Eventbar

08.03.2025 Viechtach, Altes Spital

09.03.2025 Marburg, KFZ Marburg e.V.

12.03.2025 Mannheim, Geschichtswerkstatt Altes Volksbad

13.03.2025 Karlsruhe, P8

14.03.2025 Frankfurt a.M., Drekönigskeller

15.03.2025 Schwerin, Komplex

18.03.2025 Berlin, Cassiopeia

19.03.2025 Dresden, Chemiefabrik

20.03 2025 Bochum, Die Trompete

22.03.2025 Bielefeld, Extra Blues Bar



Fotocredit: Rafael Farias





Quelle: Maidavale,Sundog Redakteur: Thomas Becker Tags: maidavale sundog