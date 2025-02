POWERMETAL.de präsentiert: D-A-D/69 EYES-Tour 2025

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von D-A-D und THE 69 EYES präsentieren zu dürfen!



Die Dänen von D-A-D, die im Jahr 2024 ihr 40jähriges Jubiläum feiern konnten beehren unsere Bühnen zusammen mit den Düsterrockern von THE 69 EYES. Dabei wird sicherlich Material vom aktuellen Album "Speed Of Darkness" neben den bekannten Gassenhauern zum Einsatz kommen. Ein Album, welches sogar ein Kollege in seinen Perlen des letzten Jahres hatte. Kann also so schlecht gar nicht sein.



29.10.2025 HU – Budapest | Barba Negra

30.10.2025 CZ – Praha | Meet Factory

31.10.2025 PL – Warsaw | Proxima

02.11.2025 DE – Leipzig | Hellraiser

04.11.2025 DE – Nürnberg | Hirsch

06.11.2025 DE – Oberhausen | Turbinenhalle 2

07.11.2025 DE – Memmingen | Kaminwerk

08.11.2025 DE – Osnabrück | Hyde Park

09.11.2025 DE – Frankfurt | Zoom

10.11.2025 DE – München | Circus Krone

11.11.2025 DE – Karlsruhe | Substage

13.11.2025 DE – Köln | Live Music Hall

14.11.2025 DE – Braunschweig | Westend

15.11.2025 DE – Hamburg | Georg-Elser-Halle

16.11.2025 DE – Berlin | Astra



D-A-D wird überall Headliner sein, außer bei diesen vier Gigs, wo THE 69 EYES diese Positionen übernehmen wird.



29.10.2025 HU – Budapest | Barba Negra

30.10.2025 CZ – Praha | Meet Factory

31.10.2025 PL – Warsaw | Proxima

02.11.2025 DE – Leipzig | Hellraiser





Photo credit: Karen Rotzesky

Quelle: intern Redakteur: Marcel Rapp Tags: d-a-d 69 eyes speed of darkness cowpunks and glampires