BATTLE BEAST geht ab Oktober auf Europa-Tour

Die Finnen BATTLE BEAST haben eine umfangreiche 35-Show-Europatournee als ersten Teil ihrer kommenden Welttournee angekündigt. Die Tour beginnt am 17. Oktober mit ihrer bisher größten deutschen Headline-Show in der Hamburger Inselpark-Arena und wird die Band bis Mitte Dezember auf Tournee halten.



Die Band freut sich, die deutsche Metal-Band DOMINUM als Special Guest und die schwedische Power-Metal-Band MAJESTICA als Vorgruppe begrüßen zu dürfen, um die Tour mit melodischem Metal der Extraklasse abzurunden.



Der Vorverkauf für die Tour beginnt am Mittwoch, den 19. Februar unter:

www.battlebeast.fi/tour



Tourdaten:



17-Oct-25-(DE)-Hamburg: Inselpark Arena

18-Oct-25-(DE)-Berlin: Huxleys Neue Welt

19-Oct-25-(NL)-Den Bosch: The Rock Circus

21-Oct-25-(GB)-Birmingham: O2 Institute

22-Oct-25-(GB)-Manchester: O2 Ritz

23-Oct-25-(GB)-Bristol: O2 Academy

24-Oct-25-(GB)-London: Shepherd's Bush Empire

25-Oct-25-(FR)-Paris: Elysee Montmartre

26-Oct-25-(FR)-Toulouse: Bikini Toulouse

28-Oct-25-(ES)-Madrid: Sala La Riviera

29-Oct-25-(ES)-Barcelona: Sala Apolo

30-Oct-25-(FR)-Lyon: Transbordeur

31-Oct-25-(DE)-Filderstadt: Filharmonie

01-Nov-25-(DE)-Wiesbaden: Schlachthof

02-Nov-25-(BE)-Antwerpen: Trix

04-Nov-25-(DE)-Hannover: Capitol

05-Nov-25-(DK)-Roskilde: Gimle

06-Nov-25-(SE)-Huskvarna: Folkets Park

07-Nov-25-(SE)-Gothenburg: Trädgårn

08-Nov-25-(SE)-Stockholm: Fryshuset Arenan

09-Nov-25-(NO)-Oslo: Rockefeller Music Hall

28-Nov-25-(DE)-Leipzig: Felsenkeller - Ballsaal

29-Nov-25-(DE)-Nürnberg: Löwensaal

30-Nov-25-(AT)-Wien: Arena Wien

01-Dec-25-(SK)-Bratislava: Majestic Music Club

02-Dec-25-(HU)-Budapest: Barba Negra Red Stage

03-Dec-25-(SK)-Ljubljana: Cvetlicarna d.o.o.

05-Dec-25-(DE)-München: TonHalle

06-Dec-25-(CH)-Pratteln: Z7 Konzertfabrik

07-Dec-25-(IT)-Trezzo sull'Adda: Live Club

09-Dec-25-(CH)-Lausanne: Metropole

10-Dec-25-(DE)-Saarbrücken: Garage

12-Dec-25-(DE)-Oberhausen: Turbinenhalle

13-Dec-25-(CZ)-Zlin: Sports Hall Datart

14-Dec-25-(PL)-Warschau: Progresja

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: battle beast tour 2025 majestica dominum