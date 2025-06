URBAN DREAM: Neues Album für September angekündigt

Die italienische Alternative-Metal-Band URBAN DEAM wird am 26. September 2025 ihr neues Album "Human Eclipse" veröffentlichen. Das Album wurde in den Heavy Tones Recordings (HTR) aufgenommen und produziert.



Zudem hat die Band die zweite Single 'Once Upon A Time' aus dem neuen Werk herausgebracht.



Dazu die Musiker: "Ein dystopischer und kritischer Blick auf die Arroganz der Menschheit, Technologie und künstliches Leben beherrschen zu wollen. Die Texte beschreiben eine Zukunft (oder eine bedrohlich nahe Gegenwart), in der Menschen ihr Wesen durch Code ersetzt haben, um die Welt nach ihrem fehlerhaften Bild neu zu formen. Die AI, ursprünglich zur Unterstützung erschaffen, entwickelt sich zu einer unkontrollierbaren Macht. Durch die Verwendung märchenhafter Sprache („Es war einmal...“) erzählt der Song eine moderne Tragödie und zeigt, wie Menschen – indem sie Gott spielen – ihren eigenen Untergang herbeiführen. Der sich wiederholende Refrain unterstreicht die kollektive Blindheit und den selbstzerstörerischen Kreislauf. Am Ende kniet die Menschheit – und erkennt zu spät, dass der wahre Fehler nicht in der Maschine liegt, sondern in ihren Schöpfern. Der Track, tief verwurzelt im Alternative-Metal-/Cyberpunk-Stil, vereint klangliche Aggression mit existenziellen und futuristischen Themen."

