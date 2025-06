CHRIST AGONY: Neues Album

Neun Jahre liegt die letzte Studioveröffentlichung der polnischen Black-Metal-Band CHRIST AGONY zurück. Nun wird es Zeit für ein neues Album. Das soll am 26.09.2025 via Deformeathing Prod. erscheinen.



Neue Musik gibt es in Form der ersten Single 'Empire Of Twilight' bereits auch.



Die Tracklist liest sich so:

1. Empire Of Twilight

2. Throne Of Eternal Silence

3. Sanctuary Of Death

4. Rites Of The Black Sun

5. Dark Waters

