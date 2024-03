UNSHINE: Lyric-Video zum Albumrelease

Die finnische Druiden-Metal-Band UNSHINE feiert die Veröffentlichung ihres fünften Albums "Karn Of Burnings", das am 22. März 2024 bei Rockshots Records erschienen ist, mit einem neuen Lyric-Video zur Single 'Aettarfylgja'.



Gitarrist Harri Hautala sagt über den Song:

"Die Kernidee hinter 'Karn Of Burnings', der Kupferberg, aus dem der Weltenbaum wächst, stammt von einem bronzezeitlichen Gräberfeld, das ich vor zwei Jahren besucht habe. Dieser Besuch hat meine Sicht auf die Welt aus historischer und vor allem ahnenkundlicher Sicht stark verändert. 'Aettarfylgja' zeichnet ein Bild der Menschen aus dieser Zeit. Viel Musik auf kleinem Raum."



"Karn of Burnings" Trackliste:



1. Hjul

2. Arrival of Aurochs

3. Sakraali Elementaali

4. Mill of Bergelmir

5. Maa Jälkeen Ihmisen

6. Aettarfylgja

7. Tara

8. Lennä Toive



https://www.youtube.com/watch?v=tcirF8HodZA

