DUFT kündigt Debütalbum an

Am 17. Mai 2024 erscheint via Scarlet Records das Debütalbum "Altar Of Instant Gratification" der isländischen Underground-Band DUFT. Mit 'Instant Gratification' gibt es eine erste Auskopplung.



"Das Hauptthema der Band aus Reykjavik ist das allgegenwärtige Gefühl, dass der Planet Erde in sich zusammenfällt: Die meisten Menschen sind zu sehr mit der kindischen Suche nach sofortiger Befriedigung und der Vermeidung von Schmerz beschäftigt, um die Tatsache zu akzeptieren, dass die Welt ein trostloser Hardcore-Ort geworden ist! Um in ihr zu bestehen, muss man bereit sein, Mut zu zeigen, selbst kritisch zu denken und sich nicht von dogmatischen Wahrheiten leiten zu lassen - man muss für sich selbst einstehen und sich treu bleiben."



"Altar Of Instant Gratification" Trackliste:



01-Intro

02-Caved In

03-Dragged Across Concrete

04-Instant Gratification

05-Waste From Birth

06-Scarfaced Blues

07-Doctrine

08-20th Century Doom

09-Anomic Suicide

10-Open Casket

11-Only Dead Fish Follow The Stream



Instant Gratification







https://www.youtube.com/watch?v=1O683X__AbI

