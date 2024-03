EREGION mit neuem Video

Am 24. Mai 2024 erscheint via Rockshots Records mit "Non Omnis Moriar" das dritte Album von EREGION. 'Earendil Star' ist eine weitere Single-Auskopplung daraus.



"Non Omnis Moriar" Trackliste:



01. Kingdom Of Heaven

02. Ride Forth

03. The Rival Kings

04. Battle To Carry On

05. Earendil The Mariner

06. Earendil Star

07. Badon Hill

08. Far My Land

09. Blood Brothers

10. England’s Fame



Earendil Star







https://www.youtube.com/watch?v=FLdM4kQyVf0

Quelle: Rockshots Records/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: eregion non omnis moriar earendil star