ELEINE verheißt die Apokalypse

Das schwedische Symphonic-Dark-Metal-Quintett ELEINE präsentiert heute einen Clip zu seiner neuesten Single 'Promise Of Apocalypse'. Der Song stammt ursprünglich vom vierten Studioalbum der Band, "We Shall Remain", das am 14. Juli 2023 erschienen ist. Die digitale Version der Single bietet zudem die bislang ungehörte Instrumentalfassung des Tracks.



Gitarrist/Sänger Rikard Ekberg erklärt dessen Bedeutung:

"Es vergehen Jahre und du erreichst nichts, ehe du dein Leben endlich selbst in die Hand nimmst. Auch wenn du so sehr am Boden bist, dass du das Gefühl hast, nie mehr aufstehen zu können, so kannst du es dennoch schaffen, wieder auf die Füße zu kommen. 'Promise Of Apocalypse' erzählt von einem aus dem Leben gegriffenen apokalyptischen Ereignis, das einen heimsucht, wenn man die Dinge, die einem das Leben erschweren, nicht bekämpft."



Promise Of Apocalypse







https://www.youtube.com/watch?v=sRTRbtD_J2M

