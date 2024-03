Neuigkeiten von PEARL JAM

Am 19. April 2024 wird PEARL JAM das zwölftes Studioalbum "Dark Matter" auf Monkeywrench Records/Republic Records veröffentlichen und im Mai eine 35-tägige Welttournee starten. Mit 'Running' und 'Dark Matter' gibt es zwei Appetizer.



Um die Veröffentlichung des neuen Albums zu feiern, wird PEARL JAM am 16. April 2024 ein exklusives Kinoerlebnis präsentieren: "PEARL JAM - Dark Matter - Global Theatrical Experience - One Night Only".

Weltweit ist der Film in Kinos in über 30 Ländern zu sehen.



In Deutschland werden folgende Kinos teilnehmen:



CinemaxX Berlin Potsdamer Platz Berlin

CinemaxX Bielefeld Bielefeld

CinemaxX Bremen Bremen

CinemaxX Essen Essen

CinemaxX Freiburg Freiburg

CinemaxX Hamburg-Dammtor Hamburg

CinemaxX Hannover Hannove

CinemaxX München München

CinemaxX Stuttgart-Liederhalle Stuttgart

UCI Luxe Mercedesplatz Berlin Berlin

UCI Ruhr Park Bochum Bochum

UCI Mundsburg Hamburg Hamburg

UCI Düsseldorf Düsseldorf

UCI UCI Duisburg Duisburg

Cinecittà Nürnberg Nürnberg



"Dark Matter" Trackliste:



01-Scaed Of Fear

02-React, Respond

03-Wreckage

04-Dark Matter

05-Won't Tell

06-Upper Hand

07-Waiting For Stevie

08-Running

09-Something Special

10-Got To Give

11-Setting Sun



Running







https://www.youtube.com/watch?v=bM7en7ykDxQ



Dark Matter







https://www.youtube.com/watch?v=6Fx8LprPMIU

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: pearl jam dark matter running