DUNKELPFAD zeigt neues Video

Der in Hamburg lebende blinde Musiker Steve Weidel hat 2017 zusammen mit Produzent und Mitmusiker Florian Schmitz die Band DUNKELPFAD ins Leben gerufen. Anfang 2024 gesellte sich mit Niklas Steingräber ein Keyboarder dazu. Heute präsentieren die Hanseaten ihren brandneuen Song 'Vom Winde verweht'.



DUNKELPFAD sagt über den Song:

"Tick tack, die Zeit läuft weiter und weiter. Sie macht nicht Halt. Was könnte es Schöneres geben, als Erinnerungen wachzuhalten? Mit unserem neuen Song 'Vom Winde verweht' möchten wir genau auf diese Momente eingehen. Wir sind alle im Strom der Zeit gefangen. Momente kommen und vergehen, doch sie leben immer in uns weiter, auch wenn ein Kapitel zu Ende geht und ein neues aufgeschlagen wird. Wir sollten immer mit Freude und Zuversicht in die Zukunft blicken und dem Neuen entgegengehen. Denn wir wissen, dass die schönen Momente, die bereits vergangen sind, weiterhin in uns leben. Diese können jederzeit von uns in Erinnerung geholt werden. Taucht mit uns ein in diese Welt voller Emotionen und Erinnerungen, die in uns allen weiterleben."



Vom Winde verweht







https://www.youtube.com/watch?v=iXeRw-cjWv0

