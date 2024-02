UNLEASH THE ARCHERS kündigt neues Album an

Am 19. Mai 2024 erscheint über Napalm Records das neue Konzept-Album "Phantoma" von UNLEASH THE ARCHERS. Einen ersten Hör-Eindruck gibt es mit 'Green & Glass'.



Hier die Trackliste von "Phantoma":



01. Human Era

02. Ph4/NT0mA

03. Buried In Code

04. The Collective

05. Green & Glass

06. Gods In Decay

07. Give It Up Or Give It All

08. Ghosts In The Mist

09. Seeking Vengeance

10. Blood Empress



Green & Glass (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=eLPMBD7i0IU

