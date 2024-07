In Form von "Bask In The Blood Of Our Demons" ist eine neue UNEARTH-EP erschienen.

Anbei die Trackliste sowie mit 'Warrior Souls' den ersten Vorgeschmack:

01 Sea Of The Lost

02 Warrior Souls

03 The Wretched; The Ruinous (Live in Texas, 2023)

04 Dawn Of The Militant (Live in Texas, 2023)