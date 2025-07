UNDER COLD SUN präsentiert die Stille

Mit "White Silence" legt UNDER COLD SUN ein neues Kapitel in der eigenen Bandgeschichte vor. Das fünfte Studioalbum der spanischen Death/Thrash-Maschine erscheint via Base Record Production. Seit Jahren steht UNDER COLD SUN für eine eigenständige Kombination aus roher Death-Metal-Wucht und thrashiger Präzision. Eine Linie, die mit dem neuen Longplayer konsequent weiterverfolgt und gleichzeitig weiter verfeinert wird.







"White Silence" Trackliste:





01-T Minus

02-We Are the Demons

03-From Your Mouth

04-Wounds

05-The Mind Port

06-Waves

07-Fearless

08-The End

Quelle: UNDER COLD SUN Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: white silence under cold sun