UNDEAD FUNERAL - Neues Lebenszeichen aus dem Münchner Underground

Die Münchner Black-Metal-Band UNDEAD FUNERAL hat gut zehn Jahre nach den letzten musikalischen Lebenszeichen den neuen Song 'The Return Of The Black Truth' veröffentlicht, der für euch ab sofort auf Facebook als digitale Single verfügbar ist:

https://fb.watch/kyV6YfFodr/

Unterstützung hat sich das Einmannprojekt hierbei von Kvltist B von der Münchner Band ANGSTKVLT geholt, der zu dem neuen Stück den Gesang und die Leadgitarren beigesteuert hat. Das erzielte Ergebnis kann sich absolut hören lassen, doch es präsentiert UNDEAD FUNERAL durchaus ein wenig anders als zu Zeiten des selbstfinanzierten Debüts "Trinity Of Death".

Der rohe, vom archaischen Black Metal der Achtziger beeinflusste Stil schimmert zwar noch immer durch, doch der verstärkte Einsatz des Keyboards und das insgesamt etwas atmosphärischere Klangbild, zu dem auch des Kultisten Sangesleistung beiträgt, lässt die neue Ausrichtung um einiges space-rockiger wirken. Doch auch im Frühwerk gab es schon derartige Anknüpfungspunkte zu finden, so dass man UNDEAD FUNERAL durchaus wiedererkennt.

Wer sich also noch an die Trinität erinnern kann: Es ist schön, die Band wieder zu haben, und es bleibt zu hoffen, dass um diesen neuen Song vielleicht irgendwann ein neues Album entstehen mag. Ihr habt noch nicht von UNDEAD FUNERAL gehört, steht aber auf klassischen Black Metal mit einer präsenten Space-Note, der auch ein bisschen den Spirit früher TORMENTOR- oder MASTER'S HAMMER-Werke atmet? Dann gebt dem Song eine Chance!