END OF SILENCE Festival am kommenden Freitag mit BURNING WITCHES & FREEDOM CALL!

Am kommenden Freitag. den 19.Mai, steigt die 2. Auflage des END OF SILENCE Festivals im süddeutschen Tiefenbach. Mit dabei sind BURNING WITCHES, FREEDOM CALL, BLÖFF THE MONKEY, 5 HORSE RODEO und KALIWILLHEIM, die den dortigen Schulsportplatz rocken werden.



17:30 bis 18:20 KALIWILLHEIM

18.35 bis 19:25 5 HORSE RODEO

19:40 bis 20.30 BLÖFF THE MONKEY

20:30 bis 21:15 Umbau

21:15 bis 22:30 FREEDOM CALL

23:00 bis 00:15 BURNING WITCHES



(Änderungen vorbehalten)



Einlass ist um 17 Uhr



Für Kurzentschlossene gibt es Tickets an der Abendkasse, die ab 16 Uhr geöffnet ist.



Tiefenbach liegt direkt an der A7 zwischen den Autobahnausfahrten Vöhringen und Illertissen. Zur Eingabe ins Navi, hier noch die genaue Adresse: An Der Linde 89257 Illertissen (Tiefenbach)



Aktuelle Infos findet ihr auch auf der Facebookseite vom END OF SILENCE Festival

