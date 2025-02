Tourupdate von LORNA SHORE

Die US-Amerikanischen Deathcorer LORNA SHORE haben ein Tourupdate bekannt gegeben. Bisher waren lediglich Festivalshows für 2025 in Europa geplant. Dazu kommen nun einige Clubshows, darunter auch Location in Deutschland.

Supported wird die Truppe um Frontmann Will Ramos von verschiedenen Bands wie:

SIGNS OF THE SWARM, MENTAL CRUELTY, CHAVER; FIT FOR AN AUTOPSY

Hier die Termine der Clubshows:

05.06.25 Deutschland Berlin Huxleys (SIGNS OF THE SWARM, MENTAL CRUELTY)

06.06.25 Deutschland Dresden Alter Schlachthof (MENTAL CRUELTY, CHAVER)

10.06.25 Polen Wroclaw A2 (SIGNS OF THE SWARM)

17.06.25 Niederlande Tilburg 013 (SIGNS OF THE SWARM, MENTAL CRUELTY)

Auf diesen Festivals wird LORNA SHORE auftreten:

07.06.25 Deutschland Rock Im Park

08.06.25 Deutschland Rock Am Ring

12.06.25 Tschechische Republik Rock For People

13.06.25 Österreich Nova Rock

15.06.25 Vereinigtes Königreich Download

19.06.25 Dänemark Copenhell

21.06.25 Belgien Graspop

22.06.25 Frankreich Hellfest

25.06.25 Norwegen Tons Of Rock

26.06.25 Schweden Broken Summer

28.06.25 Finnland Provinssi

29.06.25 Finland Tuska

Tickets gibt es ab Freitag den 14.02.2025 bei allen bekannten Verkaufsstellen.