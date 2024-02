Tickets werden rar für das GRASPOP METAL MEETING 2024

Nachdem wir letztes Jahr leider aussetzen mussten, wird POWERMETAL.de 2024 wieder das GMM, das GRASPOP METAL MEETING besuchen. Dazu gab es nun die Nachricht, dass die Eintrittskarten langsam zur Neige gehen. Das ist aber kein Wunder bei dem Billing! Da die Liste extrem lang ist, folgt sie erst weiter unten und ich mache mal mit den wichtigen Informationen weiter: Das Festival wird vom 20. bis 23. Juni 2024 in Dessel, Belgien, stattfinden. Es gibt einen kostenlosen Zeltplatz, aber auch noch ein paar Zeltplätze und Unterkünfte in der Nähe. Wer dabei sein möchte, sollte sich langsam entscheiden.

Denn das hier gibt es zu sehen:

ABBATH PERFORMS IMMORTAL

ALICE COOPER

ALIEN WEAPONRY

ALL THEM WITCHES

AMARANTHE

ARCHITECTS

ASINHELL

ATREYU

AVANTASIA

AVENGED SEVENFOLD

BABYMETAL

BATUSHKA

BETTER LOVERS

BIOHAZARD

BLACK STONE CHERRY

BLEED FROM WITHIN

BLIND GUARDIAN

BODY COUNT FEAT. ICE-T

BORKNAGAR

BRAND OF SACRIFICE

BRIAN DOWNEY'S ALIVE AND DANGEROUS

BRING ME THE HORIZON

BROTHERS OF METAL

BRUCE DICKINSON

BRUTUS

BURY TOMORROW

COMEBACK KID

COREY TAYLOR

CORROSION OF CONFORMITY

COUNTERPARTS

CROWNSHIFT

CRYSTAL LAKE

DARK FUNERAL

DEATHBYROMY

DEEP PURPLE

DEFECTS

DORO

DRUG CHURCH

DYING FETUS

DYING WISH

DYNAZTY

EISBRECHER

ELECTRIC CALLBOY

EMPEROR

EMPIRE STATE BASTARD

EREB ALTOR

ERRA

EXTREME

FEAR FACTORY

FIT FOR A KING

FIVE FINGER DEATH PUNCH

FLOTSAM AND JETSAM

FU MANCHU

FUTURE PALACE

GRAVEYARD

HANABIE.

HEALTH

HEART

HIGH ON FIRE

I AM MORBID

ICE NINE KILLS

IGORRR

IHSAHN

IRON ALLIES

JUDAS PRIEST

KADAVAR

KAMELOT

KAMPFAR

KARNIVOOL

KVELERTAK

LANSDOWNE

LIMP BIZKIT

MACHINE HEAD

MAKE THEM SUFFER

MALEVOLENCE

MAMMOTH WVH

MEGADETH

MONUMENTS

MR. BUNGLE

NE OBLIVISCARIS

NIGHT VERSES

NILE

OF MICE & MEN

P.O.D.

PAIN

PENDULUM

PEST CONTROL

PESTILENCE

POLYPHIA

RED

RIVAL SONS

ROTTING CHRIST

SANGUISUGABOGG

SCORPIONS

SHADOW OF INTENT

SILVERSTEIN

SKYND

SLAUGHTER TO PREVAIL

SOLENCE

STEEL PANTHER

SUFFOCATION

SVARTSOT

TARJA

TEXTURES

THE ACACIA STRAIN

THE BLACK DAHLIA MURDER

THE LAST INTERNATIONALE

THE VINTAGE CARAVAN

THY ART IS MURDER

TOOL

TURNSTILE

UNDEROATH

UNTIL I WAKE

URIAH HEEP

VLTIMAS

VOLA

VUKOVI

WARGASM

WHILE SHE SLEEPS

WOLFMOTHER

††† (CROSSES)

Na, keine Fragen mehr, oder? Man sieht sich in Dessel, hier gibt es Tickets: