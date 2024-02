NIGHT OF THE PROG 2024: Ein Prog-Traum

So langsam wird es Zeit, sich auf das diesjährige NIGHT OF THE PROG-Festival auf der Loreley einzustellen. An drei Tagen wird es wieder Musik zum Träumen, Ohren Verknoten und im 17/18-Takt Nicken geben. Dabei geben sich Könner der Szene quasi die Klinke in die Hand. Hier ist das diesjährige Billing (wer gleich nach der Freitagsliste nervös wird: Unten findest du einen Link zum Ticketshop):

Freitag, 19.7.2024

RIVERSIDE (PL)

ARENA (UK)

ALEX HENRY FOSTER (CAN)

SYLVAN (GER)

IZZ (USA)

CHEETO’S MAGAZINE (ES)

INHALO (NL)

Samstag, 20.7.2024

STEVE HACKETT (UK)

PENDRAGON (UK)

LAZULI (F)

BEARDFISH (SWE)

KARNATAKA (UK)

RITUAL (SWE)

!GERALD! (F/UK)

Sonntag, 21.7.2024

BIG BIG TRAIN (UK)

STEVE ROTHERY BAND (UK)

THE FLOWER KINGS (SWE)

MEER (NOR)

AMAROK (PL)

THE WINDMILL (NOR)

OK GOODNIGHT (USA)

Eintrittskarten kosten 130 Euro für einen Tag, 190 Euro für zwei Tage und 230 Euro für alle drei Tage und sind im WIV-Ticketshop verfügbar.