CHAOSBAY: Neues Jahr, neue Single, neue (Support)-Tour und bald auch ein neues Album!

'Are You Afraid?' ist ein Song mit Frage- und Ausrufezeichen zugleich. Er handelt von einer überforderten Generation, die nicht ausreichend in der Lage oder bereit ist, sich der Realität zu stellen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Der Klimawandel steht vor der Tür, und wir tun uns schwer, die Verantwortung für uns und unser Ökosystem zu übernehmen. Es ist ein Aufruf, erwachsen zu werden und sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen.



Die Veröffentlichung von 'Are You Afraid' ist der Startschuss für einen neuen Albumzyklus – die Veröffentlichung des gleichnamigen Albums ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant.



CHAOSBAY ist momentan im Vorprogramm von EMIL BULLS unterwegs, hier noch die restlichen Tourdaten:



22.02. Köln – Live Music Hall

23.02. Karlsruhe – Substage

24.02. Kaiserslautern – Kammgarn



Außerdem sind bereits diese Festivals bestätigt:



20.04. Twistringen – Brickmosh Festival

01.06. Nidderau – Rock den Acker

07.06. Dortmund – Summer Radness Open Air



Are You Afraid?







https://www.youtube.com/watch?v=31rv_6MLhGE

