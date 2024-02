MC5-Gitarrist Wayne Kramer gestorben

Am 2. Februar ist der amerikanische Gitarrist Wayne Kramer gestorben. Er gehörte zu den Heavy-Rock-Pionieren MC5, die um 1970 drei Alben veröffentlichten und sich nach wenigen Jahren wieder auflösten. Nach verschiedenen zwischenzeitlichen Projekten beteiligte sich Wayne Kramer ab den 90er Jahren an der neugegründeten Liveband MC5 und veröffentlichte Soloalben. Im Alter von 75 Jahren starb er an seiner Krebserkrankung.





