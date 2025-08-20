The WITCHES & KINGS TOUR 2026
Wenn sich THE BURNING WITCHES und HAMMER KING zusammentun - dann ergibt das The WITCHES & KINGS TOUR.
Mit den neuen Alben im Gepäck - BURNING WITCHES "Inquisition", HAMMER KING "Make Metal Royal Again" - wird es "ein Feuerwerk der unvergleichlichen Energie des Metal sein laut, stolz und unvergesslich! Ein Metal-Sturm mit voller Kraft. BURNING WITCHES liefert flammende Riffs, mitreißende Vocals und echten Heavy-Metal-Spirit, während HAMMER KING eine Mischung aus epischer Größe und kraftvoller Bühnenpräsenz einbringt. Zusammen versprechen sie einen Abend voller purer Metal-Magie."
The WITCHES & KINGS TOUR 2026:
09.01.26 (IT) MAILAND - Legend Club
10.01.26 (DE) Obertraubling - Airport
11.01.26 (CZ) Zlin - Masters Of Rock Cafe
13.01.26 (CH) Rubigen - Mühle Hunziken
14.01.26 (CH) Brugg - Salzhaus
15.01.26 (CH) Basel - Sudhaus
16.01.26 (CH) Langenthal - Old Capitol
17.01.26 (CH) Zug - Galvanik
18.01.26 (CH) St.Gallen - Grabenhalle
19.01.26 (CH) Glarus - Kulturzentrum Hölastei
20.01.26 (CH) Monthey - Pont Rouge
21.01.26 (CH) Wetzikon - Kulturfabrik
23.01.26 (UK) London - The Dome
24.01.26 (UK) Birmingham - The Asylum
25.01.26 (UK) Manchester - Academy 3
27.01.26 (BE) Kortrijk - DVG Club
28.01.26 (FR) Paris - Backstage By The Mill
29.01.26 (DE) Essen - Turock
30.01.26 (DE) Kaiserslautern - Kammgarn
31.01.26 (DE) Aschaffenburg - Colos Saal
01.02.26 (DE) München - Backstage Halle
03.02.26 (DE) Nürnberg - Hirsch
04.02.26 (DE) Leipzig - Hellraiser
05.02.26 (DE) Hannover - Musikzentrum
06.02.26 (DE) Hamburg - Logo
07.02.26 (NL) Uden - De Pul
08.02.26 (NL) Heerlen - Nieuwe Nor
10.02.26 (FR) Lyon - Rock N Eat
11.02.26 (ES) Barcelona - Salamandra
12.02.26 (ES) Murcia - Garaje
13.02.26 (ES) Madrid - Revi Live
14.02.26 (ES) Vitoria - Urban Rock
Make Metal Royal Again
https://www.youtube.com/watch?v=qLBTOP3JKic
Inquisition
https://www.youtube.com/watch?v=p2C5FDpKO-g
