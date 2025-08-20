NIGHT'S EDGE: Neues Video

Ein weiterer Videoclip vom neuen Album "The World That Never Was" der Alternative-Metal-Gruppe NIGHT'S EDGE aus den USA ist online und gehört zu 'Shapes In Grey Space II: Soaring'. Das Album soll am morgigen 21. August erscheinen.







https://www.youtube.com/watch?v=0r7PGouNRzQ

