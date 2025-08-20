BRAINSTORM und die Sommerjungs

Die "Sumer Of Rats"-Tour ist fast beendet, aber BRAINSTORM legt mit dem DON-HENLEY-Klassiker 'The Boys Of Summer' noch einmal nach. Der Track wurde 2024 im Rahmen von BRAINSTORMs "Plague Of Rats"-Aufnahmen eingespielt,



Sänger Andy B. Franck kommentiert:

" 'The Boys Of Summer' mag zwar von eher nostalgischen Themen wie sommerlicher Liebe sowie den Erinnerungen an eine vergangene Beziehung geprägt sein, doch für mich - zu dessen Erscheinen 13 Jahre alt - steht dieser Song schon immer auf einer Ebene mit den Metal-Hymnen der 80er. Eine großartige Nummer, die ich für lange, lange Zeit mit Sommer, Mädchen und den dazugehörigen Gefühlen verbunden habe. DON-HENLEY und die EAGLES sind einfach unglaublich inspirierend. Auch heute ruft der Song noch tolle Erinnerungen in mir hervor. Da er obendrein vom Hinterfragen der Vergangenheit erzählt, passt er thematisch auch ins Hier und Jetzt. Ich bin stolz, dass wir 'The Boys Of Summer' gecovert haben...und wer weiß, ob das Stück zukünftig vielleicht auch seinen Weg auf unsere Setliste findet? Wir sind uns sicher, dass die Leute die Single lieben werden und später aufgrund unserer Version gemeinsam in Erinnerungen schwelgen werden!"



The Boys Of Summer







https://www.youtube.com/watch?v=X3p7Q8cB63U



noch ausstehende Tourdaten 2025:



24.08.2025 (PT) Pindelo dos Milagres - Milagre Metaleiro Open Air

30.08.2025 (AT) Graz - Metal on the Hill *NEU*

20.09.2025 (DE) Schrobenhausen - Metal im Woid *NEU*

29.11.2025 (DE) Bonn - Harmonie *NEU*

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: brainstorm the boys of summer don henley cover plague of rats