Reborn Festival 2026: EIVØR als Headliner bestätigt

Für das Reborn Festival 2026 in Zwickau haben die Festivalmacher den ersten Headliner bestätigt. Dies ist die von den Färöer Inseln stammende Sängerin und Musikerin EIVØR.



Weiterhin sind bis dato folgende Bands bestätigt:

DAF

ISAAC HOWLETT

VLAD IN TEARS

JOHNNY TUPOLEV

PLASTIC AUTUMN

UNTERSCHICHT



Das Festival findet vom 31.07. bis 02.08.2026 auf dem Flugplatz in Zwickau statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: Das.Reborn.Festival Redakteur: Swen Reuter Tags: reborn festival 2026 flugplatz zwickau eivor daf isaac howlett vlad in tears johnny tupolev plasic autumn unterschicht