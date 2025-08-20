Reborn Festival 2026: EIVØR als Headliner bestätigt
20.08.2025 | 20:53
Für das Reborn Festival 2026 in Zwickau haben die Festivalmacher den ersten Headliner bestätigt. Dies ist die von den Färöer Inseln stammende Sängerin und Musikerin EIVØR.
Weiterhin sind bis dato folgende Bands bestätigt:
DAF
ISAAC HOWLETT
VLAD IN TEARS
JOHNNY TUPOLEV
PLASTIC AUTUMN
UNTERSCHICHT
Das Festival findet vom 31.07. bis 02.08.2026 auf dem Flugplatz in Zwickau statt.
Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.
- Quelle:
- Das.Reborn.Festival
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- reborn festival 2026 flugplatz zwickau eivor daf isaac howlett vlad in tears johnny tupolev plasic autumn unterschicht
