TYRANT (D) als Headliner des

Die Stahlwerke Weihungstal e.V. haben eben den Headliner ihres kommenden dritten "Gas Gäba!"-Festivals bestätigt, das am Samstag, dem 21.09.2024 wie immer in der Turnhalle in Steinberg (89195 Staig) stattfinden wird, und es handelt sich um die Ulmer Metal-Institution TYRANT, die zu diesem Anlass nach zwei zurückliegenden Gigs bei KIT-Veranstaltungen erstmals seit über dreißig Jahren in heimatlichen Gefilden auftreten wird.

Die 2020 reunierte Band um Sänger Kerrmit, die Gitarristen Ralf und Ingo, Basser Chris und Drummer Marc wird zu diesem Anlass die größten Hits ihrer vier Klassiker "Mean Machine", "Fight For Your Life", "Running Hot" und "Ruling The World" zum Besten geben.

Die Veranstalter möchten die noch ausstehenden weiteren vier Bands nun im Wochentakt bekannt geben. Der Vorverkauf wird im Frühjahr starten.

