TYKETTO auf Herbsttour!
13.09.2025 | 11:21
Die US Amerikaner von TYKETTO kommen in Kürze auf kleine Herbsttour nach Europa, Als Support mit dabei sind die Belgier WILDHEART.
Das sind die deutschen Termine:
24.09.25 Logo, Hamburg
25.09.25 Musiktheater Piano Dortmund
27.09.25 Musiktheater REX, Bensheim
29.09.25 Spectrum, Augsburg
30.09.25 Hirsch, Nürnberg
02.10.25 VAZ, Pfarrheim, Burglengenfeld
03.10.25 Kaminwerk, Memmingen
Tyketto Facebook
Tommy Schmelz
tyketto wildheart
