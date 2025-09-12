THORONDIR: Neues Lyrik-Video veröffentlicht
Kommentieren
Die bayrische Pagan-Metal-Band THORONDIR hat zum Song 'Der wilde Jäger' ein Lyrik-Video veröffentlicht. Der Song ist ein weiterer Vorgeschmack auf das neue Album "Wächter des Waldes".
Das vierte Studiowerk wird am 09.10.2025 via Trollzorn Records erscheinen.
Vor gut einem Monat wurde bereits der Song 'Bruder Hain' herausgebracht.
Die Tracklist liest sich so:
01. In der Tiefe des Waldes
02. Drudenfluch
03. Blut und Ruhm
04. Rübezahl
05. Der wilde Jäger
06. Bruder Hain
07. Morast
08. Zur alten Taverne
09. Geisterheer vom Fichtelwald
10. Perchtas Schatten
11. Baldurs Ruf
https://www.youtube.com/watch?v=pCy4Ii29lME
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- thorondir der wilde jaeger waechter des waldes bruder hain neues album neue single trollzorn records
0 Kommentare