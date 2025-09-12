THORONDIR: Neues Lyrik-Video veröffentlicht

Die bayrische Pagan-Metal-Band THORONDIR hat zum Song 'Der wilde Jäger' ein Lyrik-Video veröffentlicht. Der Song ist ein weiterer Vorgeschmack auf das neue Album "Wächter des Waldes".

Das vierte Studiowerk wird am 09.10.2025 via Trollzorn Records erscheinen.

Vor gut einem Monat wurde bereits der Song 'Bruder Hain' herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

01. In der Tiefe des Waldes

02. Drudenfluch

03. Blut und Ruhm

04. Rübezahl

05. Der wilde Jäger

06. Bruder Hain

07. Morast

08. Zur alten Taverne

09. Geisterheer vom Fichtelwald

10. Perchtas Schatten

11. Baldurs Ruf

https://www.youtube.com/watch?v=pCy4Ii29lME

