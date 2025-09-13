CLOVEN HOOF mit in der Familie
Kommentieren
13.09.2025 | 11:31
Die britische NWOBHM-Legende CLOVEN HOOF hat ein neues Zuhause gefunden und ist ab sofort Teil der Dragon Productions-Familie. Die Booking-Agentur verkündete den Neuzugang jüngst via Facebook und stärkt damit ihr Portfolio an hochkarätigen Metal-Acts.
Die britische NWOBHM-Legende CLOVEN HOOF hat ein neues Zuhause gefunden und ist ab sofort Teil der Dragon Productions-Familie. Die Booking-Agentur verkündete den Neuzugang jüngst via Facebook und stärkt damit ihr Portfolio an hochkarätigen Metal-Acts.
Seit den frühen Achtzigern steht CLOVEN HOOF für klassischen, Heavy Metal, der seine Wurzeln in der New Wave Of British Heavy Metal hat. Mit dem aktuellen Album "Heathen Cross", das 2024 mit High Roller Records erschienen ist, unterstrich die Formation eindrucksvoll ihre anhaltende Relevanz in der Szene.
- Quelle:
- Dragon Productions Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- cloven hoof dragon productions
0 Kommentare