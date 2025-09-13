FUTURE PALACE mit neuer Single

Die Post-Hardcore/Alternative-Rock-Band FUTURE PALACE hat ihre neue Single 'Cyclone' veröffentlicht. Der Song ist seit kurzem auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar und wurde zudem mit einem atmosphärischen Video auf YouTube in Szene gesetzt.

Das Berliner Trio zeigt damit, dass es zurecht zu einem der spannendsten Namen der deutschen Modern-Rock-Szene zählt.







Cyclone (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=6boTK53X7bk

Quelle: Century Media Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: future palace cyclone