TV-Tipp: THE WHO im Konzert bei Arte
Kommentieren
04.11.2025 | 22:58
Am diesem Freitag, dem 7. November steht um 2310 Uhr eine Stunde aus dem Konzertfilm "THE WHO - Live At Kilburn 1977" bei Arte auf dem Programm. Gezeigt werden Ausschnitte aus einem der letzten Konzerte der Originalbesetzung mit dem kurze Zeit später verstorbenen Keith Moon am Schlagzeug. Bis zum Nikolaustag (6. Dezember) kann der Beitrag auch online bei Arte angeschaut werden.
- Quelle:
- Arte
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- the who live at kilburn 1977 tv fernsehen arte
0 Kommentare