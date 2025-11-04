TV-Tipp: THE WHO im Konzert bei Arte

Am diesem Freitag, dem 7. November steht um 2310 Uhr eine Stunde aus dem Konzertfilm "THE WHO - Live At Kilburn 1977" bei Arte auf dem Programm. Gezeigt werden Ausschnitte aus einem der letzten Konzerte der Originalbesetzung mit dem kurze Zeit später verstorbenen Keith Moon am Schlagzeug. Bis zum Nikolaustag (6. Dezember) kann der Beitrag auch online bei Arte angeschaut werden.

Quelle: Arte Redakteur: Stefan Kayser Tags: the who live at kilburn 1977 tv fernsehen arte