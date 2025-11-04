HAMBURG BLUES BAND: Tourdaten Winter 2025/26 - Update

Wir hatten bereits die Tourtermine der HAMBURG BLUES BAND für den kommenden Winter vermeldet. Nun hat die Gruppe eine aktualisierte Liste bis in den Mai 2026 durchgegeben:



19.12. Torgau, Kulturbastion

20.12. Worpswede, Music Hall

30.12. Borkum, Kulturinsel

10.01. Neustadt/Orla, Wotufa Saal

11.01. Habach, Village

12.01. A-Salzburg, Rockhouse

15.01. Bensheim, Musiktheater Rex

16.01. Isernhagen, Blues Garage

17.01. Koblenz, Café Hahn

22.01. Hamburg, Club am Donnerstag

23.01. Berlin, Quasimodo

24.01. Magdeburg, Feuerwache

30.01. Oldenburg, Charly´s

31.01. Münster, Hot Jazz Club

06.02. Finsterwalde, Kulturweberei

07.02. Affalter, Zur Linde

13.02. Salzgitter, Kniestädter Kirche

14.02. Garching, Gasthaus zum Bräu

15.02. Kassel, Theaterstübchen

20.02. Melle-Buer, B22

21.02. Forst, Manitu

27.02. Karlsruhe, Tollhaus

28.02. Schneverdingen, Alte Schlachterei

12.03. Wetzlar, Franzis

13.03. Sindelfingen, Pavillon

19.03. Göttingen, Musa

20.03. Potsdam, Pirschheide

21.03. Paderborn, Paderhalle

16.05. DK-Vejle, Crossroads

30.05. Kellinghusen, Ulmenhofschule

