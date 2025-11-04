HAMBURG BLUES BAND: Tourdaten Winter 2025/26 - Update
Wir hatten bereits die Tourtermine der HAMBURG BLUES BAND für den kommenden Winter vermeldet. Nun hat die Gruppe eine aktualisierte Liste bis in den Mai 2026 durchgegeben:
19.12. Torgau, Kulturbastion
20.12. Worpswede, Music Hall
30.12. Borkum, Kulturinsel
10.01. Neustadt/Orla, Wotufa Saal
11.01. Habach, Village
12.01. A-Salzburg, Rockhouse
15.01. Bensheim, Musiktheater Rex
16.01. Isernhagen, Blues Garage
17.01. Koblenz, Café Hahn
22.01. Hamburg, Club am Donnerstag
23.01. Berlin, Quasimodo
24.01. Magdeburg, Feuerwache
30.01. Oldenburg, Charly´s
31.01. Münster, Hot Jazz Club
06.02. Finsterwalde, Kulturweberei
07.02. Affalter, Zur Linde
13.02. Salzgitter, Kniestädter Kirche
14.02. Garching, Gasthaus zum Bräu
15.02. Kassel, Theaterstübchen
20.02. Melle-Buer, B22
21.02. Forst, Manitu
27.02. Karlsruhe, Tollhaus
28.02. Schneverdingen, Alte Schlachterei
12.03. Wetzlar, Franzis
13.03. Sindelfingen, Pavillon
19.03. Göttingen, Musa
20.03. Potsdam, Pirschheide
21.03. Paderborn, Paderhalle
16.05. DK-Vejle, Crossroads
30.05. Kellinghusen, Ulmenhofschule
