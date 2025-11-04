Eine neue Hörprobe von OUTLYING
Kommentieren
04.11.2025 | 22:56
Ein Audioclip der neuen, digitalen Single 'The Raven Is Gone' der Extreme Metaller von OUTLYING aus Kanada ist online. Die Nummer gehört zum Album "Oblivisci", das für den 21. November angekündigt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=PU9_bEs8ic4
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- outlying oblivisci the raven is gone
