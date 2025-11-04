Eine neue Hörprobe von OUTLYING

Ein Audioclip der neuen, digitalen Single 'The Raven Is Gone' der Extreme Metaller von OUTLYING aus Kanada ist online. Die Nummer gehört zum Album "Oblivisci", das für den 21. November angekündigt ist.







https://www.youtube.com/watch?v=PU9_bEs8ic4

