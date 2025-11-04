SOEN mit der zweiten Single vom neuen Album "Reliance"
Mit 'Mercenary' veröffentlicht die multinationale Band um Sänger Joel Ekelöf und Drummer Martin Lopez (ex-OPETH) die zweite Single ihres kommenden Albums "Reliance", was am 16.01.2026 durch Silver Lining Music veröffentlicht wird.
Die Band hat zum neuen Song folgendes zu erzählen:
'Mercenary' handelt von der Gewalt, die wir erben, die dann dazu führt, dass sich Hass in das Leben und in die Lebensweise einschleicht was wiederum ganze Generationen prägt, erklärt Sänger und Frontmann Joel Ekelöf.
Es geht auch um Verrat, darum, wie wir dadurch Geiern Kronen aufsetzen und sie zu Königen machen, ergänzt Gründungsmitglied und Schlagzeuger Martin Lopez.
Im Kern spricht Mercenary über den Preis des Glaubens, fügt Ekelöf hinzu, bevor Lopez bestätigt: Musikalisch trägt es die Essenz von SOEN in sich heavy, dennoch melodisch, aufgebaut auf Kraft und Präzision.
Die Trackliste zu "Reliance":
01. Primal
02. Mercenary
03. Discordia
04. Axis
05. Huntress
06. Unbound
07. Indifferent
08. Drifter
09. Draconian
10. Vellichor
Mercenary
https://www.youtube.com/watch?v=H6i71yvQmeY
