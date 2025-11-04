SOEN mit der zweiten Single vom neuen Album

Mit 'Mercenary' veröffentlicht die multinationale Band um Sänger Joel Ekelöf und Drummer Martin Lopez (ex-OPETH) die zweite Single ihres kommenden Albums "Reliance", was am 16.01.2026 durch Silver Lining Music veröffentlicht wird.

Die Band hat zum neuen Song folgendes zu erzählen:

'Mercenary' handelt von der Gewalt, die wir erben, die dann dazu führt, dass sich Hass in das Leben und in die Lebensweise einschleicht  was wiederum ganze Generationen prägt, erklärt Sänger und Frontmann Joel Ekelöf.

Es geht auch um Verrat, darum, wie wir dadurch Geiern Kronen aufsetzen und sie zu Königen machen, ergänzt Gründungsmitglied und Schlagzeuger Martin Lopez.

Im Kern spricht Mercenary über den Preis des Glaubens, fügt Ekelöf hinzu, bevor Lopez bestätigt: Musikalisch trägt es die Essenz von SOEN in sich  heavy, dennoch melodisch, aufgebaut auf Kraft und Präzision.

Die Trackliste zu "Reliance":

01. Primal

02. Mercenary

03. Discordia

04. Axis

05. Huntress

06. Unbound

07. Indifferent

08. Drifter

09. Draconian

10. Vellichor

Mercenary

https://www.youtube.com/watch?v=H6i71yvQmeY