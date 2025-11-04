HEADBANGERS OPEN AIR 2026 mit VOIVOD als Headliner
Mit VOIVOD als Headliner sowie den Jungs von AMBUSH haben die Veranstalter des Headbanger Open Airs zwei neue Bands für ihre kommende Sause vom 23. bis 25.07.2026 bestätigt.
Somit liest sich das Billing wie folgt:
VOIVOD
AMBUSH
AGENT STEEL
PRAYING MANTIS - Special Set EVILDEAD
THRESHOLD
SORTILEGE - Special Set
BENGAL TIGERS
BANGALORE CHOIR
ATLANTEAN KODEX
MINDWARS SINISTER REALM - erste Europa-Show
BRONZE - erste Festivalshow in Deutschland
FATAL EMBRACE
LÖANSHARK
EMERAL RAGE
Zudem findet einen Tag zuvor, also am 22.07.2026, die Warm-Up-Show aus folgenden Bands bestehen:
INSULT
BEAST
RUTHLESS
TURBOKILL
Das nächste Jahr wirft also jetzt schon große Schatten voraus und das Headbangers Open Air verspricht ein absolutes Highlight zu werden.
Weitere Infos sowie Tickets gibt es auf der offiziellen Webseite.
Wir halten euch bei weiteren News natürlich up to date :)
