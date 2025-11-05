FURY bei Dragon Productions

Die britische Heavy-Metal- und Hard-Rock-Formation FURY hat bei Dragon Productions unterschrieben. Damit erweitert die Booking-Agentur ihr Künstler-Roster um eine Band, die sich in den vergangenen Jahren durch eine Mischung aus klassischen Metal-Einflüssen, eingängigen Melodien und energiegeladenen Live-Shows einen Namen gemacht hat.



FURY tourten bereits erfolgreich durch Europa und konnten sich dort eine stetig wachsende Fanbasis erspielen. Mit der neuen Partnerschaft soll die Live-Präsenz nun weiter ausgebaut und die Band auf noch mehr Bühnen gebracht werden.



Dragon Productions zeigt sich entsprechend zuversichtlich und freut sich auf die kommende Zusammenarbeit.

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: fury dragon productions