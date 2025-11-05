Das "FULL REWIND"-FESTIVAL gibt zwei weitere Rückkehrer für die Ausgabe 2026 bekannt. Mit THE BONES und EVERGREEN TERRACE kehren zwei Publikumslieblinge auf das Flugplatzgelände zurück.



Die schwedischen PunknRoll-Veteranen THE BONES feiern im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bandjubiläum und sind für ihre energiegeladenen, schweißtreibenden Shows bekannt. Nun steht fest: Auch 2026 wird die skandinavische Antwort auf SOCIAL DISTORTION wieder für ausgelassene Stimmung sorgen.



Ebenfalls bestätigt sind EVERGREEN TERRACE. Die Melodic-Metalcore-Institution aus Jacksonville, Florida, zählt seit jeher zu den Favoriten vieler Festivalbesucher und wird die Tentstage erneut in Beschlag nehmen. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit einer Band freuen.





Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

Quelle: Full Rewind Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: full rewind the bones evergreen terrace